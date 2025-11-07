D’Alesio e i tormenti del Rimini: “È dura stare concentrati solo sul campo”

Pensare solo al campo. Anche se con tutto quello che è successo nelle ultime ore, è praticamente impossibile. Filippo D’Alesio, prima di parlare della gara con la Pianese di domani pomeriggio (si gioca alle 17.30 a Piancastagnaio), parte proprio da qui.

“Abbiamo appreso come tutti dal comunicato quello che è accaduto. Noi non siamo stati contattati da nessuno e il nostro referente continua ad essere il dottor Buscemi. Se poi questo cambio dovesse avvenire, vediamo cosa accade”.

Certo è che l’ulteriore penalizzazione di tre punti è stata un’altra bella mazzata, psicologicamente parlando. “Non nego che è difficile stare concentrati solo sul campo, ma é quello che dobbiamo cercare di fare. Anche perché nella vita ci sono cose molto più serie che giocare a calcio. Domani ci aspetta una gara difficile ma noi dobbiamo scendere in campo con l’orgoglio di rappresentare noi stessi, una città e il popolo che tifa Rimini”. Per quanto riguarda gli assenti non ci saranno Mini, Pedro Lopes, Gemello e Falasco.