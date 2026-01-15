Croatti (5 Stelle) al Ministro Abodi: “Bene i nuovi controlli nel calcio, ma per il mio Rimini è troppo tardi”

“Prendiamo atto della risposta del Ministro Abodi, che ringraziamo per aver riconosciuto la fondatezza del nostro allarme sulla solidità e l’onorabilità delle proprietà nel calcio professionistico. Gli strumenti messi in campo nel corso del 2025 – dai memorandum con la Guardia di Finanza alla nuova Commissione indipendente di verifica – segnano un cambio di rotta necessario. Tuttavia, non possiamo dimenticare che queste iniziative arrivano tragicamente tardi per realtà come la Rimini Calcio. Quando una società storica fallisce, non sparisce solo un titolo sportivo; viene smantellato un patrimonio sociale che appartiene a tutto il territorio e, soprattutto, alle nuove generazioni”. Così il senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, a commento del sindacato ispettivo in Aula.