Coppa Italia Serie C, Ecco i prezzi dei biglietti per Rimini-Arzignano in programma sabato alle ore 21 al Romeo Neri

Sono stati comunicati i prezzi per la partita Rimini-Arzignano di Coppa Italia Serie C in programma sabato 10 agosto alle ore 21. La prevendita è già aperta.

I prezzi dei biglietti sono i seguenti: Tribuna Centralissima 20 euro; Tribuna Centrale 15 euro; Tribuna Laterale Est 10 euro (ragazzi dai 4 ai 17 anni 5 euro); Curva Est 7 euro (ragazzi dai 4 ai 17 anni 5 euro).

Il Rimini comunica che “per questa partita il settore Distinti resterà chiuso e che gli abbonamenti non sono validi. Per acquistare il biglietto sarà necessario esibire un documento di identità valido solo in formato cartaceo sia per gli adulti sia per i bambini. Ogni persona potrà acquistare una massimo di 4 biglietti compreso il proprio. L’acquisto dei biglietti della tribuna centralissima sarà possibile solo presso i botteghini dello stadio.”

Le prevendite

Tabaccheria Pruccoli - Viale Vespucci, 69 angolo viale Cormons Rimini (0541 51917); Tabaccheria Romani - Via Popilia, 5 Rimini (0541 742702); Millenium Bar Tabaccheria - Via Carlo Porta, 44 Rimini (0541 384109); Free Shop c/o Centro Comm.le Atlante - Via Tre Settembre, 17 Dogana Repubblica di San Marino (0549 905767); Caffetteria Mazzini - Via Mazzini, 7 Cattolica (0541 967041); SantarcangeloEventi - Via Pascoli, 22 Santarcangelo (0541 622318 - 623818); Tabaccheria della Piazza - Via Molari, 10 Santarcangelo (0541 625407).

I biglietti si possono acquistare anche online sul sito www.vivaticket.it.

Biglietteria ufficio Rimini FC sotto la Tribuna Centrale nei seguenti giorni e orari: da martedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Sabato dalle 10.30 alle 12.30.

I botteghini dello stadio in via Lagomaggio apriranno sabato alle ore 19 e chiuderanno alle 21.15 (15 minuti dopo l’inizio gara).