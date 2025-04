Coppa Italia C, a Rimini la carica dei 6.029 in un Romeo Neri da tutto esaurito

Mai come questa volta la forma è importante come la sostanza. Rimini-Giana Erminio non è solo una questione “personale” tra i tifosi biancorossi e quelli di Gorgonzola, è una sfida che interessa tutta Italia, non è un caso che parte preponderante dell’organizzazione è della Lega Pro e che vada in diretta non solo su Sky, ma anche su RaiSport.

Dunque c’è un protocollo da seguire, una sorta di festa nella festa, a garanzia di un’immagine di carattere nazionale. Quindi è importante essere dentro lo stadio almeno un’ora prima della partita per assistere ad una liturgia sportiva già scritta che prevede il telo a centrocampo della Lega Pro, sorretto da 40 ragazzi delle giovanili, poi è previsto un vero e proprio arco di ingresso delle squadre posizionato all’uscita degli spogliatoi, in campo saranno presenti il cubo porta pallone e quello porta Coppa, oltre alle bandiere con i loghi delle due squadre. L’ingresso in campo delle formazioni avverrà con una musica particolarmente intensa, di cui non è svelato l’autore, ci sarà poi l’allineamento e l’inno di Mameli cantato, non più suonato come a Gorgonzola dalla banda. Al termine premiazione con palco posizionato a centrocampo, l’ingresso al palco dal tappeto rosso con questi soggetti premiati nell’ordine, prima la terna arbitrale, poi la squadra perdente ed infine la squadra vincente chiamata dallo speaker. Sarà Gianfranco Zola, vicepresidente della Lega Pro a consegnare la Coppa al capitano della squadra, a questo punto partirà la celeberrima “We are the champions” dei Queen con sparo di coriandoli. Questo per sommi capi poi chiaramente c’è tutto il discorso con Rai e Sky presenti in campo e la postazione Var ed il monitor per l’arbitro. Sarà uno spettacolo per quasi tutto lo stadio, che ha una capienza di 6.594 posti, ma saranno “solo” 6.029 i presenti, perché dei 742 biglietti destinati ai tifosi della Giana ne sono stati venduti solo 177.

Così in Tv

La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport (ch. 58 dt), su SkySport (ch. 202 e 254) e in streaming su Now con prepartita e interviste.