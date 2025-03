«Concentrati solo sulla Torres»: Buscè garantisce sul Rimini

Una partita dal coefficiente di difficoltà altissimo. Il Rimini che oggi alle 15 affronterà la Torres rischia di scendere in campo con la testa già rivolta a Gorgonzola dove, martedì sera, andrà in scena la finale di andata della Coppa Italia di Serie C. Antonio Buscè elimina qualsiasi tipo di dubbio in merito alla possibilità che la testa dei giocatori sia già a Gorgonzola: «Guai se fosse così. Prima c’è la Torres, poi la Giana Erminio. È dall’inizio della stagione che pensiamo a una gara alla volta, è successo anche prima dei quarti e delle semifinali di Coppa Italia e succederà anche questa volta. Anche perché ci aspetta un impegno probante».