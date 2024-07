Colombi: “Rimini, ripartiamo per fare ancora meglio”. Buscè: “Calendario tosto? Non c’è problema” VIDEO

Il Rimini che parte oggi per il ritiro di Frontone ha un leader designato, il portiere Simone Colombi: “Quello di leader è un ruolo che mi piace, non sfuggo alle responsabilità. Ripartiamo sull'onda dell'entusiasmo dell'anno scorso, con la voglia di fare ancora meglio”.

Buscè: “Calendario subito tosto? Non c’è problema”

Carico il tecnico Antonio Buscè: “Calendario subito tosto? Nessun problema, la preparazione sarà sempre la stessa, abbiamo un percorso e andremo avanti con quello. Ricordo che con la Vibonese vinsi le prime 7 partite... Siamo ancora incompleti anche se c’è già una base, vogliamo solo giocatori motivati”.

Lepri: “Mi sento più sicuro”

Tomas Lepri va a caccia di conferme dopo una stagione in cui ha dimostrato che in C può starci eccome: “Rispetto a un anno fa riparto più sicuro di me stesso, mi sento pronto”.