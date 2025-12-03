Ci sono già forti appetiti per il Rimini chiamato a risorgere dalle ceneri

Ci sono poche certezze nella vita, una di queste è che il Rimini è come l’Araba Fenice, uccello mitologico simbolo di immortalità, resilienza e speranza, che insegna a rinascere dalle ceneri: quando il Rimini è in vita è evitato da molti perché considerato il problema dei problemi, da morto diventa una preda ambita, un’opportunità. Il perché è semplice, ripartire nel calcio vuol dire farlo da categorie meno nobili e che, per questo, richiedono un impegno economico sostenibile: essere il presidente del Rimini rappresenta però la terza carica cittadina dopo quelle di sindaco e di vescovo. I problemi nascono dopo, quando si sale e si tratta di affrontare investimenti ingenti.