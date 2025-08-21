Che tristezza: il Rimini rinuncerà alle squadre Under 13 e Under 14

Si avvicina l’esordio della prima squadra in campionato, ma a Rimini in questa settimana si sta lavorando anche per l’organizzazione del settore giovanile. Giorni di lavoro febbrile per il nuovo responsabile Pietro Tamai, alle prese anche con scelte difficili.

Il Rimini ha infatti preso una decisione che si rivelerà di sicuro impopolare: in questa stagione 2025-2026 rinuncerà alle squadre Under 13 e Under 14, quest’ultima l’unica che aveva la possibilità di giocare contro le società di Serie A e di Serie B della regione, visto che dall’Under 15 in su i biancorossi partecipano ai campionati di Serie C.

Nel tardo pomeriggio di ieri sono state invece convocate le famiglie dei calciatori delle annate 2009, 2010 e 2011 per cercare di convincere il numero più alto possibile di genitori a tenere i propri figli nel Rimini.

Si stanno inoltre completando i quadri tecnici: Carlo Mandola è stato confermato alla guida dell’Under 17, mentre per Under 16 e Under 15 le scelte verranno ufficializzate a breve. In Under 15 ci sarà un uomo di fiducia di Nember, direttore sportivo in pectore (è lui a trattare con i procuratori e a parlare con i dirigenti degli altri club, questo nonostante abbia scritto un comunicato in cui sosteneva di essersene andato da Rimini), che potrebbe avere un doppio ruolo in società: tecnico al pomeriggio e segretario del settore giovanile al mattino.