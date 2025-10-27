Cessione del Rimini, il club smentisce Campolattano: “Società in vendita, ma nessuna comunicazione da questo gruppo”

Rimini Calcio
  • 27 ottobre 2025
Giusy Anna Scarcella
Giusy Anna Scarcella

Il Rimini Fc con un comunicato ha smentito la nota inviata qualche ora fa dall’avvocato Campolattano su una manifestazione di interesse di una società “mco” per il club baincorosso. Così la nota del Rimini: “In merito alla nota diffusa dall’avvocato Simone Campolattano, relativa a un presunto interesse di acquisizione del Rimini F.C. per conto di un’altra società, il Club precisa che non è arrivata nessuna comunicazione da parte di questo gruppo. Il Rimini F.C. conferma che sono già in corso delle trattative per la cessione delle quote societarie, condotte con la massima serietà e nel pieno rispetto della riservatezza. La proprietà ha piena consapevolezza della situazione e idee chiare sul proprio futuro, con l’obiettivo di affidare il Club a una realtà solida e strutturata, in grado di garantire continuità, stabilità e prospettive di crescita alla città e ai suoi tifosi”.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui