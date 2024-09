Jacopo Cernigoi, cosa si prova il giorno dopo avere siglato una doppietta a Perugia e complessivamente aver segnato il quarto gol in una stagione che per lei poteva anche non iniziare affatto, almeno nel Rimini?

«Sono felice di questo momento, sia a livello personale, ma soprattutto per la squadra, stanno arrivando i frutti del gran lavoro che stiamo facendo con il mister, sono proprio felice del cammino intrapreso dalla squadra che ora si sta esprimendo secondo le sue possibilità».

Fino a venti giorni fa non era cosi, era ai margini della rosa, come erano le sue giornate?

«Mi allenavo con il gruppo fino al giovedì, poi gli ultimi giorni il mister preparava il match con la squadra ed io, essendo fuori rosa, continuavo gli allenamenti a parte. Ero tagliato fuori dal pre match tanto non sarei stato convocato. Però posso dire di non aver mai smesso di credere fermamente di rimanere a Rimini e di giocare in questa squadra».

Perché questo attaccamento a Rimini e al Rimini?

«Non posso negare che a Rimini si stia alla grande, ho tanti amici e mi trovo benissimo, potrei anche stabilirmi qui. A livello privato e personale posso dire che per una serie di motivi l’anno scorso sono stato un po’ penalizzato, non sono riuscito ad esprimermi per il giocatore che sono, quest’anno è tutto diverso e credo che si veda».

Nei momenti più difficili che ha passato era più forte la speranza di avere comunque un futuro in biancorosso oppure la delusione per come le cose stavano andando?

«Parto dal presupposto che sin dal primo giorno del ritiro ha avuto la fiducia totale dell’allenatore, è questo che mi ha fatto vivere meglio tutta la situazione e mi ha spinto a crederci».

C’è un giorno, un’ora in cui tutto è cambiato tra lei ed il Rimini?

«Sì, l’ultimo giorno di mercato, ci siamo riavvicinati e tutto si è appianato, ora non ho recriminazioni, le cose sono state gestite così, la cosa più importante è che alla fine tutto stia andando per il meglio».

Che effetto fa aver segnato quattro gol in tre occasioni e mezza (perché per fare gol al Milan Futuro Cernigoi si è messo in proprio)?

«Facile, quando un attaccante è in fiducia e libero di testa come lo sono io adesso, le giocate e i gol vengono meglio».

Negli ultimi due anni il Rimini ha lanciato o rilanciato altrettanti attaccanti sul grande palcoscenico, prima Santini poi Morra: è arrivato l’anno di Cernigoi?

«E’ troppo presto per parlare di questo, l’importante ora è continuare a macinare punti e continuare a realizzare in campo le prestazioni che stiamo facendo, alla fine tireremo le somme e vedremo cosa sarò riuscito a fare».

In questo momento è più felice o soddisfatto?

«In primis felice, poi anche soddisfatto, ma la soddisfazione è un sentimento che viene dopo la felicità».