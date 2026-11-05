Rimini, il 2026 di Carmona sembra essere già finito

Il 2026 di Lorenzo Carmona è già arrivato al capolinea. L’infortunio rimediato domenica a Fratta Terme, proprio mentre firmava il gol del definitivo 2-0, rischia infatti di tenere lontano dai campi l’attaccante spagnolo per le prossime settimane. La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto ieri ha evidenziato “una lesione al bicipite femorale sinistro - si legge nel comunicato della società – che sarà rivalutata tra 15 giorni”. Una diagnosi che lo costringerà a saltare le prossime tre gare con Medicina Fossatone, Castenaso e Massa Lombarda. Il successivo controllo permetterà di avere un quadro più preciso, ma anche in caso di miglioramento il rientro dovrà essere graduale. Difficile, dunque, immaginare di ipotizzare un rientro del numero 9 biancorosso nell’ultima partita del 2026, quella del 12 dicembre contro la Valsanterno. Meglio non correre rischi: dopo una seconda lesione muscolare, la priorità sarà recuperare completamente, evitando di anticipare i tempi e incorrere in una ricaduta.

L’assenza di Carmona rappresenta una perdita per Massimo Gadda, ma il Rimini ha dimostrato di avere le risorse per fronteggiarla. A raccontarlo sono soprattutto i numeri. In campionato i biancorossi hanno realizzato 28 reti in 11 partite, con una media di oltre due gol e mezzo a incontro e ben nove marcatori diversi: Piazze (7), Cicarevic (6), Vitucci (4), Zannoni (3), Carmona e Nava (2), Carlini, Maggioli e Nisi (1), più l’autorete di Rivi nel 5-0 al Pietracuta. Un bottino al quale si aggiungono le reti messe a segno in Coppa Italia, competizione nella quale la squadra biancorossa ha conquistato i quarti di finale della fase regionale. Il 3-0 al Pietracuta, con le firme di Bellavista, Bertani e Piazze, e il successivo 2-1 alla Vis Novafeltria, deciso da Pasquini e Vitucci, hanno portato a 12 il numero complessivo dei giocatori andati a segno nelle due competizioni. È proprio questa varietà di soluzioni offensive a rappresentare una delle armi più interessanti della squadra di Gadda. Non c’è un unico terminale da cui dipende la produzione realizzativa, ma un gruppo capace di trovare protagonisti diversi, anche nelle gare di Coppa. Un aspetto tutt’altro che secondario in una stagione nella quale la competizione tricolore può aprire anche la strada verso la Serie D attraverso la fase nazionale. Insomma, Carmona può tornare con calma.