Rimini, il 2026 di Carmona sembra essere già finito

Il 2026 di Lorenzo Carmona è già arrivato al capolinea. L’infortunio rimediato domenica a Fratta Terme, proprio mentre firmava il gol del definitivo 2-0, rischia infatti di tenere lontano dai campi l’attaccante spagnolo per le prossime settimane. La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto ieri ha evidenziato “una lesione al bicipite femorale sinistro - si legge nel comunicato della società – che sarà rivalutata tra 15 giorni”. Una diagnosi che lo costringerà a saltare le prossime tre gare con Medicina Fossatone, Castenaso e Massa Lombarda. Il successivo controllo permetterà di avere un quadro più preciso, ma anche in caso di miglioramento il rientro dovrà essere graduale. Difficile, dunque, immaginare di ipotizzare un rientro del numero 9 biancorosso nell’ultima partita del 2026, quella del 12 dicembre contro la Valsanterno. Meglio non correre rischi: dopo una seconda lesione muscolare, la priorità sarà recuperare completamente, evitando di anticipare i tempi e incorrere in una ricaduta.