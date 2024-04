Calcio serie C, Troise scuote il Rimini in vista della gara contro l’Olbia

Domani sera alle 20.30 il Rimini darà l’assalto all’Olbia dell’ex tecnico biancorosso, Marco Gaburro. Si giocherà il recupero della 33esima giornata di campionato e oggi, giorno di vigilia, Troise è stato piuttosto chiaro: «Mi aspetto che la squadra stia sul pezzo per tutto l’arco dell’incontro, aspetto che è un po’ mancato ultimamente, partita con il Pescara a parte. In palio tre punti importanti sia in chiave salvezza che per la questione play-off».

Sono fuori causa Langella, Iacoponi, Marchesi e Rosini, mentre saranno valutati in extremis Megelaitis e Leoncini.