Calcio serie C, Tomei è l’identikit perfetto di ciò che vuole il Rimini

Che il Rimini si senta in una botte di ferro in merito all’iscrizione al prossimo campionato di serie C (a proposito, domani arriverà la risposta della Covisoc) è confermato dal grande lavoro che in queste ore stanno facendo i suoi uomini mercato. Sono tanti, infatti, gli allenatori studiati e analizzati per la panchina biancorossa. L’identikit è il solito. Il nuovo tecnico dovrà essere bravo nel lavorare e nel valorizzare i giovani, proponendo anche un calcio piacevole. Tra i primi nomi presi in considerazione c’è stato quello dell’ex centrocampista di Roma e Parma, Daniele Galloppa, che ha trascinato fino alla finale Scudetto la Primavera della Fiorentina (poi battuta dall’Inter). Altro nome finito sulla lista di Di Battista e soci è quello di Giorgio Gorgone che con la Lucchese ha fatto un vero e proprio miracolo. Tra i due “litiganti”, però, a godere potrebbe essere il terzo profilo, quello di Francesco Tomei. Nato a Pescara il 10 aprile del 1972, Tomei conosce molto bene la Romagna visto che ci è stato in due occasioni da giocatore. Nella stagione 1996-1997, l’allora diesse della Valleverde Riccione, Italo Castellani, lo volle come difensore centrale in Interregionale. Due campionati dopo si spostò di qualche chilometro più a nord, vestendo la maglia del Ravenna. Nella sua carriera vanta 26 presenze in serie B tra Ancona e Fermana e ben 252 in C, con tanto di maglia della Nazionale U18 indossata. Insomma, l’esperienza non gli manca. Terminato il suo percorso da giocatore ha iniziato quello di allenatore diventando l’ombra di Eusebio Di Francesco che ha seguito a Pescara, Lecce, Sassuolo, Roma e Verona. Poi nell’estate del 2023 ha deciso di mettersi in proprio accettando la chiamata dell’allora diesse del Monopoli, il sammarinese Alfio Pelliccioni, per poi venire esonerato il 18 dicembre dopo quattro ko consecutivi. Nello scorso campionato si è seduto sulla panchina dell’Az Picerno chiudendo la stagione regolare all’8° posto con uno score di 48 punti. Nei play-off è stato, poi, battuto 2-0 dal Potenza. Durante il campionato ha utilizzato spesso il 4-2-3-1, ma ha dimostrato grandi capacità di adattamento e soprattutto ha lanciato diversi giovani. Insomma, Tomei in questo momento è l’identikit perfetto.