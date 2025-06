Calcio serie C, Rimini, Tomei si allontana. Il suo futuro è la Casertana

Sul fronte dell’allenatore si stanno stringendo i tempi sulla nuova figura. Nelle ultime ore sono calate le quotazioni di Francesco Tomei, che non sarà più l’allenatore del Picerno, ma probabilmente non sarà nemmeno il tecnico del Rimini, visto che pare ormai molto vicino alla Casertana.

Si profila un fine settimana importante per il Rimini, sia per l’annuncio del nuovo allenatore, sia per la scelta dei nuovi giocatori, in particolare i giovani che devono prendere il posto dei prestiti che stanno rientrando alla base. Dopo un mese dal termine della stagione, e superato l’adempimento formale dell’iscrizione, ecco che si torna a parlare di calcio giocato, o quasi, anche perché manca poco meno di un mese al raduno che dovrebbe essere il 14 luglio.

Sul fronte dei giovani va detto che la società biancorossa ha seguito negli ultimi giorni due giocatori piuttosto promettenti. Si tratta di Francesco Gallea Bedei, difensore centrale del 2005 che era al Cesena ma è tornato al Torino per fine prestito. Giocatore alto e veloce ma ancora in fase di costruzione.

L’altro giocatore è il centrocampista centrale Gianmarco Castorri (2005). In entrambi i casi il Rimini sarebbe più interessato all’acquisto, mentre per Castorri il Cesena è più orientato al prestito. Inoltre il Rimini sta cercando giovani con un minimo di minutaggio ed esperienza nella categoria, in grado di giocare potenzialmente da subito. E non sarebbe il caso di Gallea Bedei e Castorri.

Certo è che il reparto Under è quello da affrontare in via prioritaria, anche perché alcuni elementi di talento come Cinquegrano e Cioffi rientreranno probabilmente nelle loro società di appartenenza. Ed anzi Cinquegrano è molto corteggiato in serie B.

Insomma il direttore sportivo Antonio Di Battista è molto attivo e nei prossimi giorni se ne saprà qualcosa di più.

Ma come detto sono giorni di annunci. Dell’allenatore, ma non solo.

E’ probabile che in tempi ravvicinati anche la società prenda posizione su alcune delle ultime vicende per rinsaldare il rapporto con i tifosi.