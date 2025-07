Calcio serie C, Rimini, l’1 agosto servirà quasi un milione. Altro addio: Mercuri lascia, andrà a Forlì

Quasi un milione: è la cifra che il Rimini Fc dovrà versare entro l’1 agosto per evitare una nuova penalizzazione. Oltre agli stipendi del mese di giugno per tutti i tesserati federali, alle ritenute Irpef e ai contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, andranno versati tutti i premi che i calciatori e i tecnici sotto contratto avevano stipulato dodici mesi fa e che hanno raggiunto nel corso della stagione (ad esempio la qualificazione per i play-off) ma anche i contributi Enpals e Fondo Fine Carriera del mese di maggio che a ieri non risultavano ancora versati. La cifra lorda oltrepassa abbondantemente gli 800mila euro, ma si arriva al milione con la prossima rata tributaria da versare qualche giorno dopo.

Avanti con Responsible

Una cifra che sembra non spaventare la presidente Stefania Di Salvo e il marito Stefano Petracca, che hanno deciso (lo hanno ribadito in tutte le call di questi giorni con i dirigenti Di Battista e De Vita) di continuare con le proprie gambe. La società non è in vendita, ma un’apertura sarà fatta solo per fare entrare un socio, un altro imprenditore del ramo ospedaliero. Ieri sono arrivati, sui conti correnti dei dipendenti e dei collaboratori con contratti non federali, gli stipendi di maggio.

Altro addio in vista