Il primo scoglio è alle porte. Si intravede la sagoma all’orizzonte ed è quella degli uffici della Lega Pro che richiede tutta la documentazione per l’iscrizione al campionato 2025-2026.

L’obiettivo del Rimini

La società biancorossa proverà ad inviare via Pec tutta la documentazione richiesta in giornata con la relativa fideiussione di 350mila euro. Però c’è tempo fino a domani alle ore 23.59 e nel caso si sfrutterà l’ultimo giorno utile come del resto già successe l’anno scorso anche se non si vorrebbe arrivare all’ultimo momento giusto per non incappare in cattive sorprese.

Le società iscritte

Sono 60 le domande attese a Firenze e c’è già chi si è tolto il pensiero. Si tratta di Trento, Picerno (le prime in assoluto visto che hanno inoltrato i documenti il 23 maggio), Sorrento, Virtus Verona, Monopoli (30 maggio), Pergolettese (31 maggio), Lecco (2 giugno), Arezzo, Gubbio e Giana Erminio (ieri). E’ bene ricordare che chi non presenterà tutti i documenti in regola sarà fuori dai giochi e al suo posto inizieranno le riammissioni la prima delle quali sarà la Pro Patria. In tal caso i bustocchi possono già considerarsi in serie C visto che la Lucchese salterà di sicuro. Rischiano grosso anche Foggia ma dalla Puglia assicurano che tutto sarà posto entro domani e la Triestina.

Capitolo allenatore