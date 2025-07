Calcio serie C, Rimini, è saltato il test di Riolo Terme ma non la cessione a Building Company

Ormai la tavola è apparecchiata. Mancherebbero le firme a dir la verità e non sarebbe neppure un dettaglio di poco conto, vedi per esempio la questione Foggia quando la Building Company Italia è stata ad un passo dall’acquisizione della società pugliese e poi saltò tutto, però ormai è opinione comune che il dado sia tratto tra la presidente Stefania Di Salvo e il nuovo gruppo interessato al Rimini. Insomma tutto è pronto (c’è chi sostiene che entro lunedì arriverà la fumata bianca e il direttore sportivo sarà Luca Nember ex Lumezzane, Chievo Verona, Trapani, Foggia) e poi ci sarà la presentazione alla piazza. Che però non la sta prendendo benissimo perchè si sarebbe aspettata tutto un altro tipo di esito.

In un duro post su facebook la curva Est commenta l’attuale situazione societaria. Un affondo in cui si chiamano in causa l’attuale proprietà, l’Amministrazione e in cui esprime preoccupazione per le figure accostate al futuro della squadra, temendo parallelismi con quanto avvenuto con la Lucchese e dicendosi “schifata e incazzata” per la gestione del caso che oltre all’aspetto meramente sportivo a Rimini si intreccia con altri progetti come il centro sportivo della Gaiofana.

Certo la fatidica data del 1° agosto, diventata tale dopo le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina al Consiglio Federale di giovedì («il Rimini non ha la forza economica per iniziare la stagione»), dove dovrà essere sborsata una cifra di quasi un milione di euro, dovrebbe essere superata senza problemi ma molti si interrogano sul futuro. Cinque proprietà cambiate in 15 anni non sono uno scherzo e si teme che la giostra continui per la serie che a Rimini manca una continuità societaria che poi si riflette sui risultati.