Calcio serie C play-off, Sulla strada del Rimini un avversario tosto

Gap che potrà comunque essere colmato dal fatto di essere testa di serie, con la possibilità dunque di volare ai quarti di finale con due pareggi o un doppio risultato uguale. L’uscita del Benevento ha rappresentato la sorpresa più eclatante nel primo turno preliminare e chissà che all’ex biancorosso Lamesta ora non fischino un po’ le orecchie visto che aveva scelto la Strega per salire in serie B (al di là del sostanzioso contratto) e invece si trova già in vacanza, per contro il Rimini è agli ottavi e ha una Coppa Italia in bacheca. L’eliminazione dei campani sicuramente regala un pericolo in meno ai biancorossi sul loro tragitto già difficile.

La situazione che si prospetta

Si potrebbe già fare un calcolo sulle squadre che potrebbero esserci nell’urna giovedì al di là dei responsi del 2° turno preliminare in programma domani. Da una parte sicuramente ci saranno le tre terze che entreranno in gioco, quindi Feralpisalò, Torres e Monopoli, oltre al Rimini e, se non si suiciderà domani, il Pescara in quanto migliore quarta. Dall’altra le cinque squadre non teste di serie e qui facendo un giochino anticipato il rischio grosso è di trovare Crotone o Catania. Due avversari che soprattutto sotto l’aspetto logistico rappresenterebbero un problema perchè si tratterebbe di organizzare una trasferta così lunga in pochi giorni mentre al contrario loro avrebbero circa una settimana per organizzare il viaggio in riva all’Adriatico. Il secondo rischio sarà quello di avere nell’urna quasi tutte le formazioni arrivate quarte o quinte (al massimo qualche sesta) a meno di un secondo colpaccio in trasferta della Juventus Next Gen che scenderà a Crotone. Il vantaggio? Si avrà almeno il 60% di trovare un avversario alla terza partita in 7 giorni e addirittura alla quarta gara in 10 giorni considerando il return match (Arezzo o Vis Pesaro, Renate o Giana Erminio, Catania o Potenza). Percentuale che aumenterebbe nel caso si qualificassero la Juventus NG e l’Atalanta Under 23. In definitiva giovedì sarà meglio non farsi troppe illusioni sul sorteggio ma questi sono i play-off ed è bello comunque che il Rimini quest’anno ci sia arrivato prendendo una strada diversa dal solito.