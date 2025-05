Calcio serie C play-off, Il Rimini ha pescato il jolly. Il momento d’oro di Lombardi

Il Rimini ha tirato fuori il suo jolly. Alessandro Lombardi, di professione mezzala e con alle spalle una stagione passata più che altro da gregario, ha messo la sua firma nelle ultime due partite disputate dal Rimini. Come dire «Guardate che ci sono anch’io». Un messaggio chiaro, inequivocabile, che sicuramente gli ha fatto scalare posizioni importanti nelle gerarchie.

Maglia da titolare?

Due gol che potrebbero anche consegnargli la maglia da titolare domani sera nella partita da dentro o fuori con la Vis Pesaro (appuntamento alle ore 20 al Romeo Neri). Infatti nelle scelte di Buscè saranno decisivi i parametri fisici e mentali scaturiti dalla battaglia al “Tonino Benelli” di domenica sera. Due partite in tre giorni impongono un’attenta riflessione perché c’è chi recupera subito e chi invece magari fa più fatica. E domani il Rimini avrà bisogno prima di tutto di un undici iniziale al top perchè l’obiettivo sarà soprattutto uno: restare dentro la partita e magari anche comandarla nel punteggio fino a che la Vis non avrà più benzina (bisogna ricordare che la squadra di Stellone sarà alla sua quarta partita in 10 giorni, roba che metterebbe in difficoltà anche una squadra di serie A).

Lombardi fa il bomber

Ecco allora che Lombardi potrebbe rappresentare una valida opzione visto che sta attraversando un momento d’oro. Gol del pareggio contro il Pineto il 27 aprile nell’ultima giornata di campionato (1-1 al Romeo Neri) e gol del pareggio l’altra sera contro la Vis Pesaro nell’andata del primo turno della fase nazionale dei play-off. Due prodezze dal valore diverso: se infatti con il Pineto la formazione biancorossa non aveva molto da chiedere visto che le posizioni in campionato erano già belle che definite (si giocava più che altro per il prestigio), domenica sera invece la posta in palio era enorme considerando poi il tipo di avversario. E anche la fattura della rete è stata diversa perché quella contro la Vis è stata di rara bellezza. Un eurogol perchè solo così si può chiamare un tiro da fuori area che va sbattere contro la parte bassa della traversa e poi entra dentro: «Si lavora tutto l’anno per vivere questi momenti». Così si è espresso Lombardi nella pancia del Benelli a fine partita. Titolare o meno domani sera, sicuramente Lombardi è uno dei più in forma in questo momento e allunga di fatto la rosa del Rimini.

Terza rimonta in 5 partite