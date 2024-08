Calcio serie C, Il Rimini si prepara a sparare i botti finali. In rampa di lancio De Vitis e Cinquegrano

I botti finali. Il Rimini si prepara ad ultimare la squadra e lo sta facendo con tanti sforzi ed energie. Insomma non si sta lasciando nulla al caso per consegnare ad Antonio Buscè una macchina che possa procedere spedita nel tortuoso cammino del campionato e della coppa Italia (sì perchè dopo la semifinale maldigerita dell’anno scorso c’è voglia di onorare al meglio anche questa competizione).

De Vitis, è fatta

Da Pisa non hanno dubbi: «Alessandro De Vitis ha scelto i biancorossi». In casa biancorossa, invece, si preferisce il silenzio su questa vicenda anche perchè non ci sono ancora firme nè scambio di documenti in atto. Però la strada ormai è tracciata tanto che la percentuale di buona riuscita dell’affare è comunque altissima, almeno il 95 per cento. Il giocatore, che può essere definito un jolly perché gioca sia a centrocampo come mezzala che in difesa (è un classe 1992) in questo momento è in ritiro assieme ad altri 14 giocatori del Pisa a Tirrenia, mentre il resto della squadra nerazzurra è a Bormio. A Tirrenia ci sono coloro che non rientrano più nel progetto del Pisa e quindi sono in uscita. De Vitis è molto abile anche nel gioco aereo.

Fari puntati su Cinquegrano

Se De Vitis non è più il nome nuovo perché già da martedì era circolato il suo nome in città, ecco invece che la novità è rappresentata da Simone Cinquegrano. Classe 2004, italo-argentino, un colosso di 192 centimetri, professione terzino destro, è di proprietà del Sassuolo. Di Battista e soci stanno lavorando alacremente su questa pista molto calda ma non ancora in via di definizione. Motivo? La concorrenza è agguerrita, due su tutte l’Atalanta under 23 e la Reggiana che milita in serie B. Cinquegrano ha il contratto fino al 2027 con i neroverdi emiliani con i quali ha disputato 50 presenze segnando 4 reti nel campionato di Primavera 1 fino a vincere lo scudetto qualche mese fa con Bigica in panchina.

Cinquegrano è arrivato a Sassuolo nell’estate 2021 e fu aggregato all’Under 18 di Cascione, ora allenatore del San Marino: inizialmente impiegato come punta centrale, Cinquegrano fu poi arretrato a terzino destro. Protagonista anche al torneo di Viareggio, Cinquegrano è considerato uno dei difensori più promettenti della sua età nel panorama italiano. Il Rimini ci prova e secondo i rumors di mercato pare abbia compiuto passi importanti nelle ultime ore.