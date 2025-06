Una settimana tira l’altra. Se quella scorsa era stata tutta in apnea per l’iscrizione in attesa del verdetto della Covisoc, questa viene vissuta in modo decisamente più serena ma non per questo con le mani in mano. Perché in questa settimana è attesa la fumata bianca per il nuovo allenatore.

Di Donato solo sondaggio

Nelle ultime ore pareva esserci stato un ritorno di fiamma per Daniele Di Donato, attuale tecnico del Team Altamura ma in uscita. L’allenatore di Giulianova era stato accostato al Rimini già una ventina di giorni fa, però la verità è che al Rimini non interessa perchè è orientato su altri profili. Quindi Di Donato se dovesse, come pare, andare via da Altamura non sarà per sedersi sulla panchina biancorossa, almeno è questo il borsino attualmente. Poi mai dire mai, ma Di Donato non è in cima alla lista dei desideri.

La Casertana vuole Tomei