La Procura Federale vince il ricorso e arriva un altro punto di penalizzazione: il Rimini sprofonda a -5

La Corte Federale d’Appello ha accolto il reclamo della Procura Federale e ha aggravato la sanzione inizialmente inflitta al club biancorosso, portando da -1 a -2 i punti di penalizzazione «per non aver provveduto, entro l’8 agosto 2025, a prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto al milione di euro dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati». In primo grado, il 7 ottobre il Tribunale Federale Nazionale decise solo per il -1 senza considerare la recidiva. Da qui il ricorso della Procura federale: oggi è stata riconosciuta la recidiva e così la penalizzazione complessiva del Rimini sale a -16, mentre in classifica i biancorossi scivolano a -5, a 13 lunghezze dal penultimo posto occupato dalla Torres.