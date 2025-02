Una settimana nel Regno Unito. Precisamente in Inghilterra per prendere nuovi spunti sugli impianti all’avanguardia delle squadre inglesi e di tutto ciò che ruota attorno ad un club di calcio.

E’ quello che stanno facendo il direttore generale del Rimini, Giuseppe Geria, e il responsabile del vivaio Angelo Sanapo, che stanno avendo incontri importanti con alcuni club della Premier League e della Championship (prima e seconda serie del calcio inglese). Infatti il viaggio di 7 giorni prevede summit con il Tottenham, Chelsea e Watford ma probabilmente il cerchio è destinato ad allargarsi. Si cercherà di immagazzinare più nozioni possibili magari poi per metterle in pratica in futuro in riva all’Adriatico.

Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto i settori giovanili e i centri sportivi dei club inglesi. Del resto non è una coincidenza che questo viaggio sia stato organizzato quasi in simultanea con la partenza dei lavori alla Gaiofana dove nascerà la nuova casa del Rimini. la “Responsible Health & Performance Center”, che rappresenterà un polo per lo sport ma anche per il benessere di tutti.

Del resto ormai lo sanno anche i muri come in Inghilterra siano avanti anni luce nelle strutture rispetto all’Italia. Non solo ma le fortune di un club partono anche dal settore giovanile, più è orientato a produrre profili interessanti e maggiori sono le possibilità che la prima squadra tragga benefici tecnici mentre la società abbia benefici in termini economici.

Insomma un viaggio per allargare gli orizzonti, un viaggio che rientra nella crescita costante della nuova società rappresentata dalla presidente Stefania Di Salvo. Infatti non c’è soltanto la squadra di Buscè al centro dell’attenzione ma si cerca di costruire qualcosa di duraturo anche attorno magari prendendo spunto appunto da realtà estere all’avanguardia.