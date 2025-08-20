Calcio serie C girone B, Rimini, la Building Company a rapporto da Sadegholvaad

Un’attesa che doveva terminare questa mattina. O almeno così avevano detto ufficiosamente dalla proprietà. Per oggi, infatti, era prevista una conferenza stampa di presentazione dell’intero organigramma societario con tanto di obiettivi a medio e lungo tempo. Invece tutto è slittato alla settimana prossima mentre domani sarà presentato il tecnico Piero Braglia.La società dovrà dimostrare molto«Certo è - spiega Sadegholvaad - che toccherà alla nuova proprietà dimostrare molto, quasi tutto. Le confuse condizioni con cui si è verificato questo passaggio di proprietà hanno contribuito ad alimentare un clima di sfiducia e incertezza rispetto al futuro di un pezzo della storia e dell’identità di questa città. Tocca dunque ai subentranti l’onore e l’onere del primo passo verso gli appassionati e verso Rimini».