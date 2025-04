Infatti mentre gli avversari non conoscono ancora il loro destino e probabilmente molti lo sapranno soltanto a fine campionato, il 27 aprile, la squadra di Buscè sa già adesso che a prescindere da come finirà contro Campobasso, Pontedera e Pineto, ripartirà poi domenica 11 maggio in trasferta nel terzo turno dei play-off. Questo vuol dire che da oggi c’è un mese esatto per puntellare l’aspetto mentale e fisico messo a dura prova negli ultimi tempi dal doppio impegno campionato-coppa. Ci sono 30 giorni da oggi per portare un po’ tutta la rosa sullo stesso livello di forma, dando magari meno minutaggio nelle prossime tre gare a chi fino adesso ha tirato molto la carretta e viceversa riempire il serbatoio di benzina a coloro che hanno avuto meno spazio. Non solo, ma se c’è qualche livido sparso qua e là, c’è un mese di tempo per farlo sparire.