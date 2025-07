Calcio serie C girone B, Rimini-Bennett, si tratta a oltranza

I resti del Rimini Football Club sono strattonati da una parte all’altra da gruppi, cordate, società e sodalizi vari, si parla di closing, due diligence, trattative avanzate ma siamo già al 29 luglio e quello che conta, le firmette, non ci sono ancora. Ieri doveva essere il giorno del passaggio di quote al fondo australiano Durant Wyot Capital di Jason Bennett. Tutto rimandato, forse ad oggi, intanto stanno già lavorando sodo i rappresentanti italiani del gruppo australiano. Secondo ultime informazioni le trattative vanno avanti, saremmo ormai ai dettagli per il passaggio della proprietà, tanto che la società australiana avrebbe già trasferito in Italia un milione di euro per formalizzare il closing (pagamento stipendi e rimborso debito per cui sono state sequestrate le quote). Ma in queste ore si sta componendo anche l’organigramma tecnico del nuovo Rimini: Mark Iuliano potrebbe essere il nuovo allenatore anche se non allena da 7 anni. In un primo tempo l’ex Juventus avrebbe declinato l’offerta, ieri i dirigenti del gruppo australiano sono tornati alla carica ed il tecnico calabrese ha preso tempo per un’ulteriore valutazione, il direttore sportivo sarà Piergiuseppe Sapio, direttore generale Nicola Amoruso, anche lui ex Juventus. La vendita della società dovrebbe avvenire tra la precedente proprietà ed Antonio Masullo, amministratore delegato del nuovo Rimini. I nuovi acquirenti sarebbero già operativi sul mercato.