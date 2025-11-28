Calcio serie C girone B, Oggi la Figc escluderà il Rimini dal campionato

Adesso è tutto diverso: adesso si è a fine novembre, c’è una vita da qui al prossimo agosto quando ripartirà la stagione edizione 2026-2027 e quindi ci sono davanti ben due stagioni piene, inverno e primavera senza calcio, oltre al fatto che l’autunno debba ancora finire. Romeo Neri chiuso, maglie, palloni, tute chiuse dentro una stanza. Un vento gelido attraverserà ogni giorno il Romeo Neri che non sarà più accompagnato dalle voci dei protagonisti o dalle urla degli spettatori. No, così non era mai successo nell’ultra centenaria storia biancorossa.

Le difficoltà c’erano state come nell’estate del 1994 e del 2016, ma la nuova stagione era quasi dietro l’angolo e così il popolo biancorosso non rimase molto tempo senza calcio. Si ripartì dalla ex C2 e dall’Eccellenza però il ritorno al calcio giocato tamponò un po’ la grande rabbia accumulata.

Intanto la società sarda che domani avrebbe dovuto prendere l’aereo per raggiungere la Romagna (domenica alle 12.30 era in programma Rimini-Torres) ha già disdetto l’albergo senza aspettare il comunicato della Figc. Non solo ma nel corso della riunione del Gruppo Operativo della Sicurezza (Gos) è stata comunicata la mancata disputa dell’incontro. Insomma ormai tutto è pronto per l’ufficialità di un comunicato che stride con quello che era successo l’8 aprile scorso quando il Rimini vinse la coppa Italia di serie C. Mentre stride meno con la prima penalizzazione storica dei biancorossi (-2 in classifica) maturata l’anno scorso poco prima di Capodanno. Già allora si doveva capire che qualche crepa si era infilata nel meccanismo perché al di là di negligenza o errori improvvisi, una penalizzazione storica avrebbe dovuto far drizzare le antenne. Evidentemente non è stato sufficiente a far suonare il campanello d’allarme e la vittoria bellissima nella coppa di categoria contro la Giana Erminio davanti a 5000 spettatori ubriachi di gioia ha gettato soltanto fumo negli occhi.

Quindi oggi si compirà un delitto perfetto: il Rimini escluso dal campionato di serie C a meno di un mese dal Natale. Ne ha collezionati tanti il Rimini di record negativi ma questo batte tutti per distacco. Una nota positiva? Non c’è chiaramente se non che almeno stavolta ci sarà tempo per trovare la persona giusta da mettere al comando del Rimini. Perchè davanti ci saranno almeno sei mesi senza calcio.