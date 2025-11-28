Calcio serie C girone B, Oggi la Figc escluderà il Rimini dal campionato

Non era mai successo nell’ultra centenaria storia biancorossa che il Rimini non arrivasse a mangiare il panettone. Le difficoltà c’erano state come nell’estate del 1994 e del 2016, ma la nuova stagione era quasi dietro l’angolo e così il popolo biancorosso non rimase molto tempo senza calcio. Si ripartì dalla ex C2 e dall’Eccellenza però il ritorno al calcio giocato tamponò un po’ la grande rabbia accumulata.Adesso è tutto diverso: adesso si è a fine novembre, c’è una vita da qui al prossimo agosto quando ripartirà la stagione edizione 2026-2027 e quindi ci sono davanti ben due stagioni piene, inverno e primavera senza calcio, oltre al fatto che l’autunno debba ancora finire. Romeo Neri chiuso, maglie, palloni, tute chiuse dentro una stanza. Un vento gelido attraverserà ogni giorno il Romeo Neri che non sarà più accompagnato dalle voci dei protagonisti o dalle urla degli spettatori. No, così non era mai successo nell’ultra centenaria storia biancorossa.