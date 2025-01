Il Rimini va in udienza davanti al Tfn e spera. Oggi la squadra biancorossa saprà se la sua classifica resterà intatta o se subirà una modifica in negativo. Se quest’ultima ipotesi diventerà concreta non sarà certo una bella notizia perché si tratterà di un doppio passo all’indietro.

La vicenda è ormai arcinota. Il 31 dicembre, qualche ora prima dei botti di Capodanno, il Rimini fu deferito al Tribunale Federale Nazionale dal Procuratore Federale a seguito della segnalazione della Covisoc: «Palma Stefania Di Salvo, all’epoca dei fatti amministratore unico del Rimini, è stata deferita per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2024. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore, nonché a titolo di responsabilità propria».

La discussione odierna avverrà in tarda mattinata tramite una videocall: il Rimini rischia seriamente il -2 in classifica in quanto deve dimostrare che il ritardo di due giorni nei pagamenti è imputabile a cause esterne. In caso di esito negativo la società faccia ricorso alla Corte d’Appello ma per ora è pronta a combattere davanti al Tribunale Federale Nazionale. La squadra, in caso di penalizzazione, resterà sospesa in una situazione di classifica un po’ ambigua. Al momento il Rimini è all’ottavo posto con 32 punti in compagnia della Pianese, con il Carpi e il Gubbio staccate di tre lunghezze e una delle due occupa per ora l’ultimo posto disponibile per entrare nei play-off. Il -2 farebbe perdere ai romagnoli una buona fetta di vantaggio, con il Rimini che si ritroverebbe a +1 sulla undicesima posizione e “annullerebbe” due dei tanti 0-0 ottenuti con fatica e sudore nell’ultimo mese.

Poi è anche vero che il Rimini ha sempre il jolly della coppa Italia diventata mai come in questo momento più importante del campionato perchè vincerla o anche semplicemente volare in finale contro il Caldiero, per esempio, significherebbe far svoltare in un colpo solo tutta la stagione (sicuri i play-off dal terzo turno a meno di un crollo verticale nei prossimi mesi da finire dritti nei play-out). Però al momento la coppa Italia è un’altra storia da affrontarla a tempo debito (martedì 11 febbraio nella semifinale di ritorno contro il Trapani dopo lo 0-0 al Provinciale).