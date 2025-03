Calcio serie C, finale di ritorno di Coppa Italia Rimini-Giana Erminio tra 8 giorni: il Romeo Neri è già quasi sold out

Il Romeo Neri è già quasi tutto pieno ad una settimana dalla finale di ritorno di coppa Italia contro la Giana Erminio. Il comunicato della società biancorossa: «Il Rimini Football Club comunica che al momento la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia Serie C nei settori locali è chiusa. La risposta della città è stata straordinaria e quasi tutti i settori sono ormai esauriti ma la Società sta lavorando per mettere a disposizione per la tifoseria biancorossa altri tagliandi momentaneamente non disponibili. Appena possibile seguiranno aggiornamenti».