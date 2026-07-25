Calcio Eccellenza, Il Rimini oggi toglie i veli in riva al mare. L’obiettivo è tornare subito in Serie D

Una presentazione aperta a tutti, media e tifosi. Un mese fa all’Hotel Savoia c’era stato un primo antipasto quando i soci fondatori (con un Giorgio Grassi in più e un Roberto Benedettini in meno) erano usciti allo scoperto. Ora che anche Palazzo Garampi ha promosso la cordata, quasi tutta composta da imprenditori riminese, si parte e lo si fa in fretta perché tra poco più di un mese inizierà il campionato d’Eccellenza (domenica 30 agosto).

Il Rimini si presenta alla città. Questa mattina alle ore 11 al Bagno 26, la nuova società presieduta da Orfeo Bianchi, Max Alvisi, Giuliano Lanzetti, Marco Lombardi, Antonio Cocciolo e Roberto Benedettini toglierà definitivamente i veli con i seguenti punti all’ordine del giorno: l’organizzazione e il modello gestionale; il programma sportivo e organizzativo per la stagione 2026-2027; gli obiettivi e le iniziative dedicate al territorio, ai tifosi e agli sponsor.

Intanto ieri mattina il Rimini (oggi si conoscerà anche la denominazione ufficiale) ha completato un altro step fondamentale. Una delegazione di soci si è recata a Roma, direzione uffici della Figc, per consegnare la documentazione relativa all’iscrizione. I termini scadono lunedì alle ore 14 ma come era prevedibile non si è voluto attendere l’ultimo momento onde evitare imprevisti e così si è deciso di giocare d’anticipo.

Il Rimini ha quindi provveduto all’iscrizione che ha richiesto un’ingente mole di lavoro, oltre ai 150mila euro obbligatori, e ora attende il nuovo numero di matricola e contemporaneamente il via libera della Federazione. Non appena possibile, ci saranno gli annunci ufficiali degli acquisti di quei giocatori con i quali è già stato raggiunto l’accordo, poi inizierà la preparazione vera e propria allo stadio Romeo Neri.

La speranza è che il nuovo Rimini cominci a correre già dalla prossima settimana, altrimenti saranno i primi giorni d’agosto a sancire l’inizio dei lavori. Un po’ in ritardo rispetto agli avversari ma pur sempre quattro settimane piene prima dell’inizio.