Calcio Eccellenza, Il Rimini oggi toglie i veli in riva al mare. L’obiettivo è tornare subito in Serie D

Il Rimini si presenta alla città. Questa mattina alle ore 11 al Bagno 26, la nuova società presieduta da Orfeo Bianchi, Max Alvisi, Giuliano Lanzetti, Marco Lombardi, Antonio Cocciolo e Roberto Benedettini toglierà definitivamente i veli con i seguenti punti all’ordine del giorno: l’organizzazione e il modello gestionale; il programma sportivo e organizzativo per la stagione 2026-2027; gli obiettivi e le iniziative dedicate al territorio, ai tifosi e agli sponsor.
Una presentazione aperta a tutti, media e tifosi. Un mese fa all’Hotel Savoia c’era stato un primo antipasto quando i soci fondatori (con un Giorgio Grassi in più e un Roberto Benedettini in meno) erano usciti allo scoperto. Ora che anche Palazzo Garampi ha promosso la cordata, quasi tutta composta da imprenditori riminese, si parte e lo si fa in fretta perché tra poco più di un mese inizierà il campionato d’Eccellenza (domenica 30 agosto).