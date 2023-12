Calcio, Coppa Italia Serie C: Il Rimini passa ai rigori a Vicenza e vola in semifinale. Ora sfiderà una tra Catania, Lucchese e Padova

Un Rimini immenso batte il Vicenza ai calci di rigore (4-5) e si qualifica per la prima volta nella sua storia per le semifinali di Coppa Italia di Serie C. I biancorossi hanno retto l’urto con grande sicurezza, pur non sfruttando quasi un’ora con l’uomo in più per l’espulsione di Rossi a metà ripresa. E così, chiusi i 90 minuti e i supplementari sullo 0-0, sono inevitabili i calci di rigore. Colombo para il rigore di Ronaldo, mentre il Rimini è implacabile e con un 5/5 si vendica dei rivali dopo il ko dell’anno scorso. Ora in semifinale i biancorossi sfideranno una formazione tra Catania, Lucchese e Padova: accoppiamenti tramite sorteggio. Le semifinali si disputeranno il 23 gennaio e il 28 febbraio, la finale il 19 marzo e il 2 aprile 2024.