Calcio Coppa Italia C, Troise: “Rimini a Cesena per passare il turno”

L’ottimo momento di forma del Rimini all’esame della gara più sentita, con l’appuntamento di Coppa Italia di domani sera a Cesena (ore 21, diretta sul canale 258 di Sky). Così Emanuele Troise: “Andiamo a Cesena per giocare il migliore derby possibile e se dovessimo passare il turno si potranno fare ragionamenti interessanti. Valuterò alcune rotazioni nelle prossime ore e chi potrà scendere in campo: solo in parte ripresenterò la squadra vista in coppa contro il Perugia. Voglio mettere in campo una formazione competitiva, sperando che sia quella giusta per passare il turno”. Tradotto: si annuncia un turnover solo parziale per andare avanti in Coppa.