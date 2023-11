Calcio Coppa Italia C, Troise: “Il Rimini ha onorato il derby”

Emanuele Troise commenta soddisfatto: “E’ stata una bella partita ed una bella vittoria, bella per tanti aspetti, principalmente perché era un derby. La prima motivazione che abbiamo portato in campo era regalare alla città una bella partita ed un successo. Nel primo tempo abbiamo messo tanta motivazione per chiuderla sull’1-0, il secondo tempo è stato bello anche in termini di situazioni perché abbiamo creato tante occasioni. Un match positivo perché abbiamo dato possibilità di giocare a Rosini, Stanga, per citarne un paio. C’è stata qualche difficoltà emersa nelle ultime 24 ore, ma lo spirito di gruppo è venuto fuori, un gruppo che continua a crescere. A differenza di quanto accaduto nell’ultimo quarto d’ora con la Fermana, siamo tornati sui binari giusti. Da domani pensiamo alla partita di domenica con la Vis Pesaro”.

Scacciato il peso del 5-2 patito in campionato: “Nei derby vanno archiviati quelli passati, ho detto ai ragazzi di togliere tutti i pensieri negativi perché stasera sarebbe stata un’altra partita. Poi puoi vincerla, la puoi pareggiare perché pur non essendoci occasioni lampanti questa squadra è brava nella rosa, siamo stati bravi a reggere l’urto. Nel primo tempo ci hanno messo pressione, un avversario forte nella profondità della rosa, abbiamo retto l’urto e nel secondo tempo siamo usciti fuori. Abbiamo onorato il derby, con grande responsabilità, e l’abbiamo portata a casa meritatamente”. Si è avuta la sensazione che fosse il Rimini a tenerci di più: “Non sto a sindacare su chi ci teneva di più. Dopo la partita contro la Fermana ho detto ai ragazzi che nessuno si doveva sentire escluso, a partire dal magazziniere, e che avremmo dovuto chiuderla al 90’. La partita rimane il migliore allenamento, quindi più si gioca meglio è. Vedo che è una squadra che attraverso le partite, le analisi, anche i pochi allenamenti, riesce a mettere dentro accorgimenti, oggi dal punto di vista tattico i ragazzi sono stati bravi”.