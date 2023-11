Davide Lamesta festeggia la vittoria di Cesena dopo avere messo il sigillo dello 0-2: “Questa per noi una rivincita dopo la sconfitta in campionato e la vittoria non possiamo che dedicarla ai tifosi. Il mister quando mi ha messo dentro mi ha chiesto di attaccare la profondità ed è andata bene, ora avanti così”.