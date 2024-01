Calcio Coppa Italia C, La carica del tecnico biancorosso Troise in vista di Rimini-Catania, semifinale di andata di domani sera: “Partita bella e storica”

Domani sera alle ore 20.30 il Rimini ospiterà il Catania nella semifinale di andata di Coppa Italia. Già venduti oltre duemila biglietti, la metà dei quali di settore ospiti, che sarà praticamente esaurito. Per il Rimini è un appuntamento storico e il tecnico Troise ne è consapevole: “È una partita bella, storica, che ci siamo guadagnati sul campo. Dobbiamo affrontarla con quell’idea, con quanto messo in campo contro il Perugia, il Cesena ed il Vicenza. È un doppio confronto, affrontiamo un avversario che, al di là di quanto dica la classifica del campionato, anche in questa sessione di mercato sta confermando la sua forza. In organico ha diverse alternative, troveremo una squadra che completa gli avversari che abbiamo incontrato fino a oggi, perché ha fisicità, esperienza, qualità, e rappresenta una piazza da categoria superiore come Catania. Dobbiamo essere altrettanto ambiziosi, avere rispetto ma allo stesso tempo consapevoli che possiamo giocarci le nostre chance”.

Per quanto riguarda la formazione, Troise non si sbilancia, ma di sicuro giocherà Morra, assente sabato in casa della Juve Next Gen causa squalifica, e sono recuperati anche Ubaldi e Delcarro, ma non si sa se partiranno titolari o dalla panchina: “Utilizzeremo la seduta di domattina per scegliere la formazione. Avendo giocato sabato diventa indispensabile, mi servirà per le circostanze di qualche giocatore che devo comprendere come arriverà alla partita per fare le scelte finali”.