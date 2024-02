Calcio C, Troise: “Rimini, nel derby serve lo spirito della coppa Italia a Cesena”

Il Rimini è pronto all’appuntamento più atteso, con il derby di domani sera (Romeo Neri, ore 20.45) contro il Cesena che promette grandi emozioni tra i biancorossi in crescita e una capolista che sta provando la fuga. Il Rimini non avrà Cernigoi (problemi al soleo) e anche Marchesi è in dubbio. “Un derby in cui sentiamo responsabilità e senso del dovere dopo l’andata - ha detto Emanuele Troise - in palio ci sono punti pesanti. Partite come questa fanno storia a sè, noi dobbiamo aggrapparci al fatto che giochiamo in casa e lo spirito deve essere quello di coppa a Cesena. Dovremo essere bravi nel contrastare il Cesena nelle due fasi: affrontiamo un avversario che concede poco ed è solido, una squadra che lavora con 10/11 sotto la linea della palla. Per riuscire a fare male dovremo essere più qualitativi e più precisi, posizionandoci bene per allargare le loro maglia difensive. Morra? Siamo fiduciosi, ha fatto due allenamenti ed è disponibile”.