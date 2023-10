Calcio C, Troise: “Rimini, è cambiato lo spirito”

Sguardi finalmente soddisfatti e distesi in casa Rimini dopo il successo sulla Lucchese, una sensazione nuova e finalmente improntata alla fiducia dopo tante traversie. Una vittoria importante perché era dal pareggio per 0-0 a Sassari contro la Torres del 14 marzo che il Rimini non usciva dal campo senza prendere gol. Emanuele Troise felice: «È stata una bella partita da parte dei ragazzi, l’hanno meritata in tutto e per tutto: va dedicata a loro e va dedicata alla proprietà. Dopo settimane difficili sono riusciti a tirare fuori sia la prestazione che il risultato. Ma già lunedì si rigioca, quindi dobbiamo avere la capacità di azzerare tutto. La squadra ha approcciato bene, non mi è piaciuta molto dopo il gol realizzato ma nel secondo tempo se vado a fare il computo di quanto ha creato e quanto ha subito il Rimini, credo sia stata una vittoria meritata».

Troise spiega come e dove il Rimini è cambiato: «Stiamo cercando di lavorare a 360 gradi, sotto tutti gli aspetti, non solo tecnico-tattici. Credo che alla base sia cambiato lo spirito, già con l’Ancona abbiamo giocato con un atteggiamento diverso, stavolta abbiamo introdotto una gestione della palla diversa».