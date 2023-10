Calcio C, Troise: “Rimini, ci sono i presupposti per costruire tanto”

Il Rimini ha presentato il nuovo allenatore Emanuele Troise. Così il vice presidente Angelo Sanapo: “Ringrazio Raimondi, un grande professionista e una grande persona. Lui ha pagato gli errori di tutti, ma ora voltiamo pagina”. Il responsabile dell’area tecnica Antonio Di Battista ha aggiunto: “Siamo tutti responsabili ma i giocatori possono fare di più, faremo tutto il possibile per supportare il nuovo allenatore”.

Spazio poi a Troise: “Ora ripartiamo da zero, con Raimondi ci conosciamo da tre anni ai tempi del Bologna egli faccio un grosso in bocca al lupo per il suo futuro. Ho percepito grande fiducia vengo qui con motivazioni e determinazione, voglio ringraziare sul campo la società per la fiducia che mi ha concesso. Qui ci sono i presupposti per costruire tanto. Ho trovato una squadra piena di risorse umane ed è su queste risorse che bisogna fare leva. Ai giocatori ho detto: “Niente chiacchiere ma solo cultura del lavoro facendolo con responsabilità”. Vengo qui con motivazioni e determinazione. Il tasso tecnico della squadra attuale è buono, ha valori ma ancora inespressi”.

I gol subiti

La squadra subisce troppi gol e Troise non si nasconde: “Prendiamo molti gol? E’ un problema collettivo che va affrontato intanto a livello mentale, riguardo a Colombo è chiaro che non sta attraversando un momento felice ma fa parte di un percorso. Il modulo? Sicuramente difesa a 4 e probabilmente centrocampo a 3, anche se non sono legato al modulo ma all’espressione”.

Ottimismo finale

Il finale di Sanapo è all’insegna dell’ottimismo: “Dopotutto siamo a 4 punti dai play-off”