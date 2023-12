Calcio C, Troise: “Rimini, attento all’aggressività del Gubbio”

Dopo al Coppa Italia si procede a ritmo serrato e il Rimini domani sera (ore 20.45) ospita il Gubbio al Romeo Neri: “Una partita completamente diversa rispetto a quella di Coppa Italia - precisa Emanuele Troise - un impegno di campionato molto importante per la posta in palio, ci siamo preparati al meglio rispetto al tour de force terminato a Chiavari. Ci aspetta una partita impegnativa, se consideriamo l’avversario, un allenatore che ha superato le mille panchine e che è riuscito a portare risultati, e ha lasciato il segno. Il Gubbio è una squadra aggressiva, che lavora molto sulle seconde palle, con giocatori come Spina, Di Massimo e Mercati, quest’ultimo bravo ad inserirsi, se mantiene il 3-5-2 ha tra Agostinelli e Di Marco giocatori in grado di metterti in difficoltà. Al di là di come verranno a giocare hanno duttilità di interpretare i sistemi di gioco”.