Calcio C, Troise: “Rimini ad Ancona per continuare a crescere”

Il Rimini vuole dare continuità alla due recenti vittorie di fila, a Recanati e al “Neri” con il Pontedera, affrontando oggi (dalle 16.15) in trasferta l’Ancona al “Del Conero”.

“La nostra intenzione è sicuramente quella di dare continuità al momento dopo l’ottimo risultato in casa con il Pontedera. Abbiamo dato la priorità a questa partita – ha detto Emanuele Troise riferendosi al match di Coppa di mercoledì prossimo a Catania - sappiamo che è una partita difficile perché incontriamo una squadra che è in salute, una squadra che ha nell’intensità, nella fisicità, ma anche nell’aggressività, con palla e senza palla, i suoi punti forti, una squadra che gioca molto in verticale”. Il tecnico campano pensa alla sua squadra: “È un gruppo che ogni settimana cerca di migliorare il proprio livello di rendimento, sia sotto l’aspetto tecnico che tattico. Credo che nelle ultime due gare, soprattutto contro il Pontedera, la squadra abbia mostrato l’intenzione di alzare il proprio rendimento e alzare la posta in palio”.