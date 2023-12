Calcio C, Troise: “Rimini, a Olbia una vittoria sfumata”

Un pizzico di lecito rammarico per il Rimini che ai punti avrebbe meritato il bottino pieno a Olbia (0-0). «È una vittoria sfumata – commenta l’allenatore biancorosso Emanuele Troise – per come l’abbiamo interpretata con il giusto piglio dall’inizio. Abbiamo aggredito e attaccato nonostante sapessimo che l’avversario avrebbe rallentato i ritmi. Purtroppo ci è mancato solo il gol perché abbiamo creato occasioni importanti, su tutte il palo di Marchesi. Avremmo meritato qualcosa in più ma andiamo avanti perché il campionato non aspetta e non possiamo fermarci troppo a pensare, domenica al Neri arriva una squadra di alta classifica come la Carrarese quindi dobbiamo recuperare le energie perché ci attende un’altra partita tostissima».

Ottavo risultato utile consecutivo in campionato per i biancorossi.

«Accettiamo il verdetto del campo e ci prendiamo tutti gli aspetti positivi. Infatti abbiamo dato continuità e ci siamo difesi con grande solidità senza concedere nulla ad un’Olbia che nell’ultimo quarto di campo sa mettere in difficoltà quindi non era affatto scontato».