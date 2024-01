Calcio C, Troise: “Peccato Rimini, meritavi molto di più”

L'allenatore biancorosso Emanuele Troise fa il pieno di rammarico dopo i due punti persi contro il Pineto. Infatti i biancorossi hanno impattato 1-1 e dentro il minestrone c'è un po' di tutto: numerose occasioni per chiuderla non sfruttate, gol regolari annullati e ingenuità. “Dispiace, l’approccio è stato buono – commenta Troise - l'abbiamo sbloccata, siamo stati sciuponi, poi aggiungiamo un errore madornale sul gol annullato a Gigli. Sulla loro punizione siamo stati un po’ bassi, Volpicelli ha pareggiato una partita in cui il Rimini avrebbe meritato molto di più. Il pallone è passato tra la barriera. La sostituzione di Pietrangeli? Ha preso una botta al quadricipite e abbiamo preferito non rischiare”.

Il pareggio potrebbe pesare ancora di più considerando che all'orizzonte ci sono le big Perugia e Cesena. “È ancora lunga, anche se avessimo vinto, è chiaro che ci saremmo allontanati di più dalla zona calda e saremmo stati più soddisfatti. Però l’idea di affrontare una partita alla volta non deve cambiare. Sappiamo che contro gli umbri sarà difficile, però se resettiamo al meglio i risultati possono essere importanti, come è già successo”.