Calcio C, Troise esulta: “Rimini, una prova importante”

Il Rimini torna a vincere fuori casa dopo il 16 novembre e lo fa con lo scarto più roboante di tutta la stagione. Ci voleva un segnale importante anche in termini di gol quindi l’allenatore Emaunele Troise, che già aveva difeso oltremodo la squadra dopo il derby anche per questioni dettate dalla circostanza, adesso può sorridere: «I ragazzi sono stati bravi, non era scontato considerando quello che è successo venerdì scorso, invece dal primo minuto abbiamo disputato una partita importante. E’ un punto di partenza per cominciare a guardare in avanti con più autostima e maggiori soluzioni. Ci sono periodi in cui a fronte di una vittoria come stasera (ieri, ndr) bisogna restare equilibrati».

Quacquarelli, Malagrida e Garetto sono stati gli innesti di gennaio che sono partiti titolari, chi più chi meno a sorpresa, risultando decisivi.

«C’era bisogno, si deve sempre aspettare il momento giusto. Oggi (ieri ndr) c’è stata una grande prova di squadra in cui è stato messo davanti il gruppo: questo facilita per lasciare alle spalle qualche giorno più amaro come il derby e lascia ben sperare per il futuro perché il campionato è ancora lungo».

Nel primo tempo Troise ha invertito Malagrida con Lamesta. «Per caratteristiche Lorenzo nel suo percorso ha giocato spesso a destra nel settore giovanile. Di meno Davide a sinistra, ma ha le caratteristiche per farlo, è un giocatore che esprime qualità di intensità importanti e può essere facilitato in quella che molte volte è diventata prevedibilità».

Domenica al “Romeo Neri” arriva il Pontedera, sconfitto ieri dal Pineto, però Troise vuole tirare un attimo il fiato perchè giustamente vuole godersi bene il ritorno al successo: «Adesso è giusto festeggiare e godersi il momento, è questione di attimi. Se penso a dove siamo partiti dopo il mio arrivo (il pesante poker a Pontedera, ndr) si chiude il personale girone d’andata e sappiamo quanto sia importante, vogliamo proseguire il discorso iniziato a Recanati».

Gli orari delle ultime 10 giornate

Ufficializzate date e orari delle ultime dieci giornate. Ecco il calendario del Rimini. Domenica 3 marzo (ore 14) Lucchese-Rimini; mercoledì 6 marzo (ore 20.45) Rimini-Sestri Levante; domenica 10 marzo (ore 14) Spal-Rimini; Venerdì 15 marzo (ore 20.45) Rimini-Pescara; domenica 24 marzo (ore 14) Rimini-Olbia; giovedì 28 marzo (ore 20.45) Fermana-Rimini; domenica 7 aprile (ore 20.45) Rimini-Vis Pesaro; domenica 14 aprile (ore 18.30) Carrarese-Rimini; domenica 21 aprile (ore 16.30) Rimini-Virtus Entella; domenica 28 aprile (ore 20) Gubbio-Rimini.