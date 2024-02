Calcio C, Troise e un Rimini che vuole rialzarsi a Recanati: “Non ci sono alibi e non ci sono rimorsi”

Il Rimini scende in campo domani alle 18.30 a Recanati per cercare di invertire la rotta dopo la brutta sconfitta di venerdì nel derby contro il Cesena: “Sicuramente è una partita importante per il nostro percorso. Al di là delle loro ultime sconfitte – ha detto Emanuele Troise nella conferenza stampa di presentazione - sappiamo che andremo su un campo difficile, per loro sarà uno spartiacque fondamentale. Dovremo affrontare la Recanatese con il piglio giusto, con la consapevolezza che abbiamo acquisito, al di là del derby, che anche in questo senso deve essere una partita da isolare, concentrandoci su quella che è stata una base forte in termini di gruppo, di rendimento e di risultati”.

Rimini atteso ad un salto di qualità: “Ci sono tutti gli elementi e tutti i presupposti per farlo. Ci siamo trovati molte volte in quei momenti in cui avremmo voluto alzare l’asticella, avremmo voluto fare qualcosa in più. Ora non ci sono alibi e non ci sono rimorsi. Ogni settimana quando ci sono state le condizioni ho sempre cercato di fare quel qualcosa in più, ma non ha funzionato. Oggi siamo di nuovo all’ennesimo periodo dove dobbiamo tentare in tutti i modi di alzare un livello che è nelle potenzialità di questa squadra”.