Calcio C, Troise carica il Rimini: “A Olbia per fare un’altra partita importante”

Dopo il pareggio in rimonta di Pesaro, il Rimini torna subito in campo mercoledì a Olbia (ore 18) per dare continuità al suo ottimo momento. Emanuele Troise fa il punto della situazione ad iniziare dalla condizione fisica: “Il Rimini sta recuperando, com’è normale che sia a 48 ore dal match di Pesaro, sarà necessario aspettare domani il recupero un po’ di tutti, anche se non ci sono state grosse conseguenze. Ci aspetta una trasferta difficile perché si va in Sardegna e l’Olbia è una squadra che ha bisogno di punti e pratica un calcio organizzato. Però la sfida è alla portata: dobbiamo essere convinti di fare una partita importante perché ci sono tutti i presupposti e, considerando il poco tempo avuto a disposizione, sarà necessario il coinvolgimento di tutti i giocatori”.