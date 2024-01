Calcio C, Rimini: Ubaldi ha recuperato

Soltanto buone notizie per Emanuele Troise. Infatti l’allenamento di ieri ha consegnato un Leonardo Ubaldi ormai recuperato a pieno regine. l’attaccante ha svolto l’intero allenamento compresa la partitella finale ragion per cui è presumibile che oggi risulterà nell’elenco dei convocati. Ovviamente Ubaldi non partirà dall’inizio contro il Pineto ma sarà pronto comunque a ritagliarsi uno spezzone di gara qualora ce ne fosse bisogno. A questo punto in infermeria rimane il solo Capanni, per il resto il tecnico biancorosso avrà l’intera rosa a disposizione. Riguardo all’undici anti Pineto se ne saprà di più questa mattina dopo la seduta di rifinitura però Morra, che ha saltato per squalifica la Juventus Next Gen, dovrebbe tornare titolare nonostante mercoledì contro il Catania sia partito dalla panchina perchè non al meglio. Inoltre Troise domani avrà Gigli e Megelaitis riposati visto che contro gli etnei erano out. A proposito del Catania, il capitano Zammarini è stato squalificato così come il tecnico Lucarelli. Capitolo mercato: rescissione consensuale con Accursi che così lascia il Rimini.