Calcio C, Rimini: turnover quasi obbligato per Troise

Massima concentrazione ma sempre con il sorriso sulle labbra. Il Rimini che si sta preparando al Romeo Neri in vista della settimana da circoletto rosso sarà per forza di cose riveduto e corretto nelle tre partite in questione (Ancona, Catania e Lucchese). E’ quasi impossibile che Troise partirà sempre con lo stesso undici quindi il tecnico campano assieme al suo staff dovrà dosare bene le energie del gruppo ovviamente cercando sempre di indovinare le scelte. Ecco perchè i recuperi di Cernigoi che sta forzando i tempi e quindi si candida seriamente per partire titolare almeno in una delle tre partite e di Lepri e Gigli sono provvidenziali. E magari alla fine ce la farà anche Marchesi, non per domani ma magari per uno spezzone a Catania e ancora meglio per Lucca.

Tifosi ad Ancona

Il Collettivo Riminese organizza pullman per Ancona. La partenza è fissata per domani alle ore 13.45 da piazzale del Popolo, di fronte allo stadio, il prezzo è di 20 euro. Per informazioni chiamare Alfredo (347-8836166) e Ivan (335-5711536).