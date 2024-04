Calcio C, Rimini, soliti difetti ma i numeri sorreggono il rendimento di Troise

Soliti difetti. E non si torna indietro, perchè non si può mai cambiare l’inizio però si può iniziare ora a cambiare il finale. I difetti sono questi e il Rimini dovrà fare in modo che non facciano troppi danni possibili nei prossimi 180 minuti in quanto ci si gioca l’accesso ai play-off.

Quattro ko di fila in trasferta

La sconfitta prevedibile di Carrara (mai una vittoria in 60 anni con appena 4 gol fatti su quel campo) ha fatto seguito ai passi falsi con Lucchese, Spal e Fermana sempre lontano dal Romeo Neri per un totale di 4 ko consecutivi in trasferta. E’ stato eguagliato il record negativo stagionale quando all’inizio del campionato i biancorossi caddero a Sassari contro la Torres, a Pescara con il Pineto, a Cesena e a Pontedera dal 9 settembre al 16 ottobre per un totale di 12 gol incassati.

Stavolta nel lasso di tempo intercorso dal 3 marzo al 14 aprile le reti subite sono state 11 e il paradosso che all’andata Lucchese, Spal, Fermana e Carrarese hanno pagato dazio in riva all’Adriatico. Insomma niente mezze misure: prima bottino pieno e poi 0 punti. Il tutto è riconducibile del resto al doppio volto del Rimini edizione 2023-2024. Benissimo in casa e malissimo fuori.

A Carrara poi è andato in scena il volto peggiore del Rimini che ha preso ancora gol nel primo quarto d’ora e per l’ennesima volta si è visto costretto a rincorrere l’avversario. Un duplice aspetto negativo che quando si è verificato quest’anno ha sempre portato cattive notizie a Colombi e compagni.

I numeri sono con Troise

Eppure a due giornate dalla fine della fase regolare (la speranza è che non finisca qui) i numeri sono ancora dalla parte di Troise. L’allenatore campano sta viaggiando ad una media di 1.48 punti a partita che vuol dire 56 punti finali se mantenuta per tutto l’arco di un campionato a 38 giornate. Tradotto, il rendimento di Troise è da 5°-6° posto, non male soprattutto per chi è arrivato a stagione in corso. Una media punti che si alza vertiginosamente se si pensa alle partite al Romeo Neri (2.07 punti a gara). In questo contesto resta sempre importante il piazzamento del Rimini da quando c’è Troise: settimo posto con 43 punti assieme al Gubbio, dietro a Cesena (74), Carrarese (54), Torres (52), Perugia (49), Pontedera (45), Juventus Next Gen (44). Insomma dal quinto posto in poi sono tutti piazzamenti nel mirino. In definitiva i numeri dicono questo e sono dalla parte di Troise per ora nonostante gli alti e bassi che lui stesso comunque ha avuto.