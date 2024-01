Calcio C, Rimini scatenato, da Malagrida a Tenkorang

Trattativa ben avviata per portare a Rimini quello che sarebbe un autentico colpo, ovvero Joshua Tenkorang, mezzala classe 2000, che è in uscita dal Lecco ma di proprietà della Cremonese. La concorrenza è agguerrita e con ogni probabilità la decisione definitiva verrà presa la prossima settimana, ma la fumata bianca non sembra così vicina al momento. Intanto una delle mire del mercato biancorosso, Filippo Faggi, si è accasato all’Entella.

Un fiore pronto a sbocciare

Lorenzo Malagrida un anno fa a gennaio debuttò prima in coppa Italia contro la Fiorentina poi in campionato contro l’Atalanta, gara in cui tra l’altro gli è stato annullato un gol tra le polemiche. Da ieri la promessa della Sampdoria classe 2003 è un giocatore del Rimini. Arrivato con la formula del prestito (dal club blucerchiato il Rimini si è aggiudicato a titolo definitivo anche il terzino 2004 Diego Porcu, poi girato immediatamente in prestito al Grosseto in serie D), il centrocampista ligure è pronto a incantare: «Sono contento, avevo varie proposte in categoria e alla fine ho scelto la soluzione migliore, Rimini è una grande piazza e una bella città. Ho visto qualche spezzone di partita e dopo il primo allenamento penso ci sia il giusto mix tra giovani ed esperti, spero di entrare subito in sintonia con il gruppo ma le sensazioni sono positive».

Malagrida ha già collezionato sei presenze in serie A con la Sampdoria, squadra che l’ha fatto crescere. Quest’anno però zero gettoni con Pirlo, da qua la necessità di trovare un ambiente dove aumentare il minutaggio: «Ricordo ovviamente l’esordio in campionato contro l’Atalanta il 28 gennaio 2023 e il gol annullato. E’ stata una grande emozione giocare con la maglia che mi ha cresciuto, adesso però devo concentrarmi sul presente e sta a me riconquistare la massima serie».

Il curriculum nel settore giovanile è molto promettente perché Malagrida nell’under 16 ha segnato 14 reti, poi la rottura del crociato e la rinascita con un’ottima stagione in Primavera farcita da 6 gol e 5 assist. Insomma un giocatore che se ci fosse il fantacalcio in serie C sarebbe da acquistare sicuramente: «Spero di ripetermi ma l’obiettivo principale è il risultato della squadra. Ho visto che il reparto offensivo è composto da giocatori importanti, io darò il massimo».

Intanto Malagrida è chiamato a consacrarsi nella prima vera chance con i grandi: «Colgo l’opportunità di Rimini per aumentare il minutaggio e crescere ulteriormente».

Così sulle caratteristiche tecniche: «Rapidità e tecnica i punti di forza, ho il temperamento giusto per farmi strada in una categoria tutt’altro che semplice. Io parto dalla fascia per andare a ricoprire i mezzi spazi, quelli di raccordo tra centrocampo e attacco. Mi piace la fase offensiva».