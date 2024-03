Calcio C, Rimini: Sanapo al posto di Roguletti alla guida del settore giovanile e per il futuro si guarda al Sassuolo

A precisa domanda sul perché il responsabile del settore giovanile Matteo Roguletti non si veda a Rimini dalla cena di Natale, ieri Geria ha risposto: «Roguletti aveva manifestato il desiderio di rescindere per motivi personali, la società non ha accettato (perché un responsabile del vivaio è obbligatorio tra i professionisti e trovarne uno a metà stagione è difficile, ndr) ma Roguletti si è defilato e ora a coordinare c’è Sanapo». Che del Rimini è vice presidente e che si sta già attivando per trovare un responsabile in vista della prossima stagione: in cima alla lista dei desideri c’è Daniele Corazza, fino alla scorsa estate responsabile del vivaio del Bologna per 13 anni e in questa stagione all’attività di base del Sassuolo.